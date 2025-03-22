MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle bir iftar yemeği düzenledi.

Bir kafede düzenlenen yemeğe Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve vatandaşlar katıldı. 2025 Aile yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Koşansu, yaşlılığın, hayatın en önemli evrelerinden biri olduğuna işaret etti. Yaşlıların, edindikleri hayat tecrübesi ile topluma öncü olduklarını ve rehberlik ettiklerini vurgulayan Kaymakam Koşansu, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla geçmişle gelecek arasındaki köprümüz olan yaşlılarımızla iftar yemeğinde bir araya gelerek gönüllerini almak istedik. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yaşlılara vefanın da en büyük toplumsal görevlerden biri olduğunun altını çizen Kaymakam Koşansu, "Bu güne kadar edindikleri birikimlerle, yaşam tecrübeleri ile bize yol gösteren yaşlılarımızı her daim baş tacı ediyoruz. Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sosyal devlet olmanın bilinci ile kendi evinde yaşamını sürdürsün her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kaymakam Koşansu ve Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, yaşlılarla yakından ilgilenip kendilerine hediyeler sundu.

Öte yandan vatandaşlar da böyle bir etkinliği düzenlenmelerinden dolayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz’a teşekkür ettiler.