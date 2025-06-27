Isparta genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde çocuk ve gençleri suçtan korumaya yönelik 207 okul çevresinde toplam 130 asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 64 şahıs yakalandı, 3 bin 413 okul servisi kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. İl genelindeki 207 okul çevresinde yapılan 130 uygulamada 328 kez internet kafe, 2 bin 910 kez tekel bayi ve alkollü işletme, bin 115 kez kafe ve kahvehane, 4 bin 36 kez ise park, bahçe ve metruk bina denetlendi. Uygulamalar kapsamında 64 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 27 işletmeye cezai işlem uygulandı. Öğrencilerin ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 3 bin 413 okul servisi kontrol edilerek 159 servise kusurlarından dolayı idari işlem yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve dijital güvenliklerini güçlendirmek amacıyla 91 okulda "Siber Güvenlik, Narkotikten Korunma ve Akran Zorbalığı" konularında eğitimler verildi. Bu eğitimlerle toplam 5 bin 871 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldı.