Isparta'da hakkında 16 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve satın almak' suçundan 16 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 0.40 gram metamfetamin ele geçirilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.