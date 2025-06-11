Isparta’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, yunus timlerince kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinden kullanıma hazır narkotik madde ele geçirildi.

Isparta’nın Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen uygulamada, yunus ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsın üst aramasında ise kullanıma hazır 8 içimlik narkotik madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.