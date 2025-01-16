Isparta Valiliği tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM) hizmete açıldı.

Isparta’da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), düzenlenen törenle resmen açıldı. Isparta Valiliği tarafından kurulan merkez, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını tek çatı altında toplayarak daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflediği bildirildi.

Isparta genelinde kapsamlı çalışmalar yürütülecek

Törende konuşma yapan Vali Abdullah Erin, BAMKOM’un bağımlılıkla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, merkezin Isparta genelinde kapsamlı çalışmalar yürüteceğini ifade etti. Açılışın ardından BAMKOM Koordinatörü Mesut Altunbaş, merkezin hedefleri ve planlanan faaliyetlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı ve açılış töreninin ardından BAMKOM resmen hizmete girdi. Kurdele kesimiyle tamamlanan tören, merkezin Isparta’ya hayırlı olması temennisiyle sona erdi.

Açılış törenine Vali Abdullah Erin’in yanı sıra BAMKOM’dan sorumlu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Av. Abdullah Çelik ve BAMKOM görevlileri katıldı.