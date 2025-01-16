Kartepe’de özel öğrencilerin el emeğiyle yaptığı 400 eserin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Kartepe Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören 148 özel bireyin 3 atölyede hazırladığı eserleri görücüye çıktı. Özel bir alışveriş merkezinde seramik, el ve görsel sanatlarından oluşan 400 eser büyük ilgi gördü. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Sergideki eserleri inceleyen Kocaman, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Kocaman, "Bu sergide yer alan her bir eser, öğrencilerimizin yeteneklerini ve hayal güçlerini yansıtmaktadır. Onların başarısını görmek bizleri gururlandırıyor. Kartepe Belediyesi olarak, özel bireylerin her zaman yanındayız ve onların eğitimine, sanatla buluşmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.