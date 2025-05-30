Isparta’da düzenlenen "Uluslararası Gül Festivali", 30’a yakın ülkenin katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. Gül yaprakları ve gül sularının eşlik ettiği yürüyüşte şehir adeta renk cümbüşüne döndü.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle bu yıl düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen korteje Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, kulüpler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılış korteji, Isparta Belediyesi önünden başlayarak Valilik önüne kadar devam etti. Yürüyüşte mehteran takımı, çeşitli okullar, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Gaziantep, Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dan gelen uluslararası öğrenci toplulukları da yer aldı. Kortej boyunca protokol üyeleri vatandaşları selamladı. Kutlamalar sırasında otobüslerin üzerinden izleyen vatandaşların üzerine gül yaprakları ve gül suları serpildi. Festival coşkusu Isparta sokaklarını renklendirdi.

"Amacımız Isparta’nın bilinirliğini artırmak ve dünya çapında tanınır hale gelmek"

Kortej yürüyüşü sonrasında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivale katılan herkese teşekkür ederek, etkinliğin şehre olan katkılarına dikkat çekti. Başdeğirmen, "Bu yıl festivalimiz her zamankinden daha güzel, daha coşkulu geçti. Isparta’dan ve yurt dışından gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Festivalimizi üç gün boyunca eski otogar alanında sürdüreceğiz. Amacımız Isparta’nın bilinirliğini artırmak ve şehrimizi dünya çapında tanınır hale getirmektir" dedi.

"Bugün sadece bir gül hasadını değil, aynı zamanda bir kültürü, bir medeniyeti ve emeği kutluyoruz"

Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın dünyada gül ile anılan bir şehir olduğunu belirterek, "Dünyada en çok gül, Isparta’da üretiliyor. Bugün sadece bir gül hasadını değil, aynı zamanda bir kültürü, bir medeniyeti ve emeği kutluyoruz. Kortejimizde 30’a yakın ülkenin bayraklarını, 10’a yakın ülkenin ise kültürel gösterilerini izleme fırsatı bulduk. Bu tür etkinlikler kültürel etkileşimi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Festival, 1 Haziran’a kadar çeşitli konserler, gösteriler ve etkinliklerle devam edecek.