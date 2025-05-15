Isparta Belediyesi, ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden’ etkinliği kapsamında vatandaşlara ücretsiz meyve fidanı dağıtmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 15 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Isparta Belediyesi, 3 yıl önce başlattığı ‘Fidanlar Bizden Meyveler Sizden’ etkinliğine devam ediyor. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bugün de vatandaşlara 15 bin adet meyve fidanı dağıtıldı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen dağıtımda sıraya giren vatandaşlar, şeftali, nektarin ve elma fidanlarını aldılar.

Isparta Belediyesi, son 3 yılda toplam 195 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Meyve fidanı alan vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Hizmet güzel, Allah razı olsun. Fidanlarımızı aldık, bahçemize dikeceğiz. İlk sene aldığımız fidanlar çiçeklendi, çok güzel oldu. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" dediler.