Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor’da teknik direktörlüğe Bülent Akan getirildi. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Başkan Gültekin Özdemir, Asbaşkan Taner Kaya, Başkan Vekili Ali Öz, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Bülent Akan katıldı.

Isparta 32 Spor’un bu sezon oldukça güçlü bir grupta yer alacağını söyleyen Başkan Özdemir, teknik adam Bülent Akan’ın tecrübesine güvendiklerini ve iyi bir ekip oluşturacaklarını söyledi. Başkan Özdemir, destek ve katkılarından dolayı Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Isparta 32 Spor’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Teknik Direktör Bülent Akan’ın 1 şampiyonluğu, 5 de play-off’a yükselme başarısı var. Akan, "Ispartaspor büyük bir camia. İyi bir yönetim kurulu var. El birliğiyle Isparta 32 Spor’umuzu hak ettiği yere taşıyacağız. Bizlere olan bu desteğin hakkını vereceğiz" dedi.

Ortak akılla iyi işler yapılacağını söyleyen Akan, birlik ver beraberliğin önemine değindi.

Asbaşkan Taner Kaya, tüm kenti desteğe davet ederek, tek yürek olalım çağrısında bulundu.

Başkan Vekili Ali Öz ise taraftarlara seslenerek, "Gelin maçlarımızı kapalı gişe oynayalım. Şimdi kenetlenme zamanı" dedi.

Bülent Akan, daha önce Hatayspor, Erzincan Refahiyespor, Tokatspor, Ankara Demirspor, Silivrispor, Kahramanmaraşspor, Serik Belediyespor, Sarıyerspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor, Kırıkkalespor takımlarında görev yaptı.