Erasmus+ kapsamında Balıkesir’in Havran ilçesine gelen İspanyol öğretmenler, Halk Eğitimi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

İspanya’nın Kanarya Adaları bölgesinde yer alan Lanzarote şehrindeki Arrecife Resmî Dil Okulu’ndan iki öğretmen, Erasmus+ İş Başı İzleme Faaliyeti çerçevesinde Havran Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında misafir öğretmenler, Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen çeşitli kurslara katılarak gözlemlerde bulundu. Kurumun işleyişi, eğitim faaliyetleri ve uygulama süreçlerine dair detaylı bilgiler edinen öğretmenler, aynı zamanda ilçeyi ve çevresini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Bir hafta süren program boyunca hem mesleki gelişim hem de kültürel etkileşim ön planda tutuldu. Ziyaretin sonunda İspanyol öğretmenler memleketlerine uğurlandı.

Havran Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek, bu imkânı sağlayan Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.