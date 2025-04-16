Erzurum’da jandarma, kayak sezonu boyunca çeşitli sebeple mahsur kalan 651 vatandaşa ulaştı, 752 yaralıyı ise sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Konuyla ilgili Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Kasım 2024-15 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen devriye ve denetim faaliyetlerinde; çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takma zorunluluğuna uymayan toplam 37 kişiye ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandı. Zorlu hava şartları, yön kaybı ve benzeri sebeplerle mahsur kalan 651 vatandaş, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı. Kayak merkezlerinde çeşitli nedenlerle yaralanan 752 kişi sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Kayak sezonu süresince Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinde icra edilen 2025 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Kış Sporları, FIS Snowbord Dünya Kupası, Türkiye Biathlon ve Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Asayiş, Trafik ve JAK timleri ile gerekli tedbirler alınmış, turnuvaların güvenli şekilde icra edilmesi sağlandı."

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada da, "Sorumluluk alanında bulunan kayak merkezlerinde, 2024-2025 kayak sezonu süresince vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri etkin şekilde uygulanmıştır" denildi.