İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99’uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

İstiklal Mahkemeleri tarafından 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 99. yılında memleketi Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı. Atıf Derneği tarafından, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen program İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlit okutuldu. Anma programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Atıfder Başkanı Mustafa Lek, siyasi parti ve STK temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Atıfder Başkanı Mustafa Lek, "İskilipli Atıf Hocamızın zulmen idam edilmesinin 99’uncu yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerle birlikte, huzurunda kendisini andık. Atıf Hocamızın torunu ile beraberiz. İskilipli Atıf Hoca ilim sahibi bir kişilik. Buradaki anma programında da zikrettik, kurduğu cemiyetlerle müderrislerin ücretlerinin düzenli şeklinde ödenmesi ile ilgili dönemin hükümetine baskılar kuruyor. Bu nedenle de bizim misyonumuzdan gelen kişiler diyor ki, ‘İskilipli Atıf Hoca bu topraklarda sendikacılığın ilk temelini atan kişidir.’ Bunun dışında yayınladığı risalelerle küçük çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesini sağlıyor. Aksiyonerliği ile tanınan Atıf Hocamız vatan müdafaasında da öne çıkanlardan birisi. İstanbul ve İzmir’de yaptığı konuşmalarda Kurtuluş Savaşı’ndaki cihadın öneminden bahsediyor ve bunun farz olduğunu söylüyor. Bugün birileri ne iftiralar atarsa atsın, bunlar belgeli, kayıtlı gerçeklerdir. İskilipli Atıf Hoca adına Yunan uçaklarından atılan tebliğlerin tekzip edildiği de bugün apaçık ortadır. Ama İskilipli Atıf Hoca bir semboldü, resmi ideolojinin görmeye tahammül edemediği ve onun üzerinden birilerine mesaj vermek istediği bir semboldü. Bu sebeple hukuksuz bir şekilde, içerisinde hukukçuların olmadığı İstiklal Mahkemelerinde 4 Şubat 1926 tarihinde zulmen idam edilmiştir. Hocamız 1 gün boyunca o darağacında bir gün boyunca bekletilmiştir ve arkasından da Şafaktepe’deki kimsesizler mezarlığına defnedilmiştir. Aradan geçen 82 yıl sonra İskilipli Atıf Hocamızın kabri bulunmuş ve buraya getirilmiş. İlk cenaze namazı 82 yıl sonra İskilip’te kılınmıştır. O tarihten bu tarafa biz İskilipli Atıf Hocamızı rahmetle yad ediyoruz. En büyük maksadımız, kinle değil, birlik ve beraberliği sağlayarak neslimizin bundan sonra böyle zulüm altındaki tablolarla karşılaşmasıdır" dedi.

İskilipli Atıf Hoca’nın torunu Mehmet Atıf İnal ise, "Gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum, ağlarına sağlık. Biz İskilipli Atıf Hoca için sadece iadeyi itibar istiyoruz" diye konuştu.