Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan tarihi Bulancak İskelesi Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Yoğun yağışlar ve fırtınanın ardından iskelenin birçok bölümünde tahribat meydana gelirken, bölgede incelemelerde bulunan Bulancak Belediye Başkan Yardımcıları Reşat Nuri Özdemir ve İdris Çiçek, bariyer ve aydınlatma aksamlarında meydana gelen hasarın havaların düzelmesinin ardından ivedilikle onarılacağını bu süre zarfında ise vatandaşların güvenliği için iskelenin kapalı kalacağını belirttiler.