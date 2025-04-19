Sivas’ta başlayan ve ’Rıza Keser’ adına düzenlenen İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Rıza Keser İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor. 4 Eylül Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 30 ilden yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşüyle başlayan seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporculara başarılar dileyerek, Sivas’ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dursun Gözel: "Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Bu şampiyonayı benim de hocam olan, sayısız öğrencinin de hocalığını yapmış olan Rıza Keser adına düzenliyoruz. İşitme engelli spor camiamıza verdiği kıymetli destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Onların güçlü desteğiyle işitme engelli spor camiamız güç kazanmakta, gelişmekte ve yeni başarılara imza atmaktadır. Türkiye İşitme Engelli Spor Federasyonu olarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanlarda daha büyük başarılara imza atması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki kasım ayında düzenlenecek olan olimpiyatlarında hedefimiz, dünya şampiyonluğudur. İkinciler, üçüncüler unutulur ama şampiyonlar hiçbir zaman unutulmaz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adem Uzun: "Federasyon başkanımıza bu güzel organizasyonu ilimizde yaptığı için teşekkür ediyorum"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da, şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyerek, "Federasyon başkanımıza bu güzel organizasyonu ilimizde yaptığı için teşekkür ediyorum. Rıza Keser hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Sporcuları Sivas’ımızda görmek ve misafir etmekten dolayı mutluluğumuzu dile getirmek istiyorum. Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, il protokolüne plaket takdim etti.