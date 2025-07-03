Gaziantep’te işitme engellilere yönelik yangın söndürme eğitimi düzenlendi, katılımcılara hem teorik hem uygulamalı bilgi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engelli bireylere yönelik yangın söndürme eğitimi düzenledi.

Eğitimde, yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın tüpünün doğru kullanımı ve tahliye kuralları gibi temel konular ele alındı. Katılımcılara önce teorik bilgiler verildi, ardından uygulamalı bölümde yangın tüpü kullanımı birebir olarak gösterildi.

Yaklaşık 1 saat süren eğitim süresince işaret dili tercümanı eşliğinde iletişim sağlanarak, tüm katılımcıların sürece aktif olarak dahil olması sağlandı.

Her bireyin afet anlarında bilinçli ve hazırlıklı olmasını organize ettiği eğitimlerle gösteren Gaziantep Büyükşehir, engellerin değil, imkanların konuştuğu bu eğitim sayesinde işitme engelli bireylerin afet anlarında doğru müdahale becerileri kazanmasının önünü açtı.