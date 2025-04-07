Eskişehir’de 81 yaşına gelmesine rağmen bıçak bileme işini bir türlü bırakamayan Erhan Erdoğan, azimli ve enerjik kişiliği ile dikkat çekiyor.

Bıçak bileme işi yapan Erhan Erdoğan, yaklaşık 40 yıl önce Konya’dan Eskişehir’e geldi. Sıcaksular Bölgesi’nde kendisine bir dükkân tutan Erdoğan, o günden bu yana mesleğini hiç bırakmadı. Şu anda 81 yaşında olan ve işini severek yapan emektar zanaatçı, mesleğini para kazanmaktan daha çok keyif almak amacıyla yaptığını söyledi. Azimli ve enerjik kişiliği ile dikkat çeken Erdoğan, Allah kendisine ömür verirse mesleğini sürdüreceğini belirtti.

"Bu benim için artık para kazanmaktan ziyade bir keyif işi"

Bıçak bileme işi yapan Erhan Erdoğan, "Sabah dükkânı açtığımdan beri, hiç durmuyorum. Şemsiye tamiri de yapıyorum. O kadar alıştım ki, bu yaştayken bile evde duramıyorum. İşimi çok seviyorum. Aslen Konyalıyım, buralı değilim. Eskişehir’e 1975 yılında geldim. Aslında bu işe tesadüf eseri başladım. O zamanlar bu dükkânı ayarladık, yaklaşık 40 yıldır devam ediyoruz. 81 yaşında olmama rağmen işimi bırakamıyorum. Bu benim için artık para kazanmaktan ziyade bir keyif işi. Hem parası var hem de keyfi yönü var. İkisi de bir araya geldi mi çok tatlı oluyor. Allah sağlıklı, uzun ömür verirse işimize devam ederiz inşallah" dedi.