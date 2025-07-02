Ağrı Valiliği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Nurul Ayn 3 Davetli Ulusal Karma Sergi ve Workshop Etkinliği’ Dogubayazıt’ta bulunan İshakpaşa Sarayın da gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Muş Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi’nde ki sanatçı akademisyenler başta olmak üzere toplam 80 sanatçının eserlerinden oluşan serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

Hüsn-ü Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Halı - Kilim, Resim, Heykel, Grafik, Filmografi, Tekstil ve Kitre Bebek dallarına ait eserlerden oluşan sergi açılışında bir konuşma yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin; Üniversite olarak bilimsel faaliyetlerin yanı sıra sanatsal etkinliklerinde öncüsü olan bir üniversite olmak istediklerini ifade ederek; "Bölgemizdeki 4 farklı Üniversiteden 80’e yakın sanatçımızı ve eserlerini Üniversitemiz ve Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulumuz Türk El Sanatları Programımız olarak misafir ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birbirinden kıymetli eserler sergileniyor. Çok geniş bir eser yelpazesi var. Tarihi ve kültürel mirasımız olan İshak Paşa Sarayı görülmeye değer bir yer. Mimarisinde sanatın bütün inceliklerinin olduğu tarihi bir mekan. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bizde üniversite olarak tarihi mekanlarda sanatsal faaliyetlere ağırlık vermek istiyoruz. Sergimizin yoğun ilgi görüyor olmasından da ayrıca mutluluk duyuyorum. Emeği geçen her bir sanatçımıza ve sergi düzenleme kurulu üyelerimize şahsım ve Üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum."dedi.

Sanatçılarının eserlerinin yanı sıra workshop çalışmalarının da yapıldığı Nurul Ayn 3 Sergisinin Küratörlerinden Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Elitok ise yaptığı açıklamada "Düzenlenen bu sergi sanat ve akademinin etkileşimli biçimde kamuya açıldığı özgün bir platform oluştyrmaktadır. Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir sanatçı katılımıyla düzenlenen etkinlik olması bakımından da "Nur’ul Ayn 3", bölgesel kalkınmaya kültür ve sanat ekseninde katkı sağlayan öncü bir proje niteliğindedir. Saray atmosferinde gerçekleşecek sergi ve eş zamanlı gerçekleştirilecek workshoplar, hem sanatçılar hem de izleyiciler için kültürel belleği yeniden yorumlama ve deneyimleme fırsatı sunarak, İshak Paşa Sarayı’nı yaşayan bir kültür mekanına dönüştürmektedir. Bu vesileyle bizlere eşsiz bir misafirperverlik örneği sunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemize ve Rektörü Sayın Prof. Dr. İlhami Gülçin’e, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulumuz Müdürü Sayın Doç. Dr. Çetin Bayrak Hocamıza ve Yüksek Okulumuzun Akademik ve İdari personeline teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Serginin diğer bir küratörü olan Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Burcu Toğrul ise sergiyi gezen ziyaretçilerin aynı zamanda interaktif olarak workshop etkinliği içerisinde bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kendilerine ilettiklerini ifade ederek; " ‘Nur’ul Ayn’ ifadesi, Arapça kökenli olup "göz nuru" anlamına gelmekte; bu yönüyle sergiye sadece estetik değil, aynı zamanda derin bir anlam katmaktadır. Sergide yer alan eserler, sanatçıların ruhunu ve emeğini yansıtan göz nurları olarak, geçmişin mirasıyla bugünün sanat anlayışını harmanlamakta ve izleyiciyi görsel bir tefekküre davet etmektedir. Bu bağlamda, İshak Paşa Sarayı’nda hayat bulan Nur’ul Ayn 3, hem sanatçıların hem de sanatseverlerin gözünü ve gönlünü aydınlatan, kültürel sürekliliğe ışık tutan nitelikte bir buluşmadır. Biz bugün burada 80’e yakın sanatçımızı ve eserlerini ağırladık. Ben de bu noktada Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlhami Gülçin’e ve kıymetli rektör yardımcılarımıza, gerek Meslek Yüksekokulumuz yönetimine ve çalışanlarına bununla beraber Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Davut Şen Beyefendiye ve Doğubayazıt İlçe Kızılay Teşkilatımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Açılışını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ile Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü V. Muhammed Said Demir, Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Çetin Bayrak AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mehmet Sena Geçit ve akademisyenlerin yaptığı sergi 01-02 Temmuz arası İshakpaşa sarayında davetlilere açık olacak.