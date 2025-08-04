İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde yaz tatili boyunca devam eden ücretsiz atölyeler minik sanatseverleri bekliyor.

İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde yaz tatili boyunca devam eden ücretsiz atölyeler minik sanatseverlere hem eğlenceli hem de öğretici birer deneyim sunacak. Ağustos ayındaki atölyelere İş Bankası’nın 101. kuruluş yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ilham verecek. Milli mücadele ruhuyla, tohumdan ormana dönüşen yolculuklarla ve tasarruf bilinciyle tanışacak olan çocuklar Osman Hamdi Bey’den Füreya Koral’a, resimden heykele uzanan sanat disiplinlerini keşfedecekler.

Çocuk atölyelerine kayıt ve detaylı bilgi için issanat.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.