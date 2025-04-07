İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir iş hanında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında 16 Eylül Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Vakıf İş Hanı’nda meydana geldi. İş hanındaki bir depoda plastik ambalajların tutuşmasıyla birlikte başlayan yangını fark eden iş yeri sahibi, çalışanlarıyla beraber kendilerini dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İş yerinde maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.