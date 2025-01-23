Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış’ kitabında okuyucu ile buluştu. Arşiv görselleri eşliğinde hazırlanan eser, asırlık mimari birikimi de ortaya koyuyor.

Türkiye İş Bankası’nın bir asırlık mimari birikimi ‘Memleketin İktisadi Binası - Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış’ kitabında geçmişin izleriyle gün yüzüne çıktı. Arşivlerden görseller ile hazırlanan kitap İş Bankası binalarının tarihi yolculuğunu ve modern mimariye geçiş sürecini gözler önüne serdi. Mimar Seda Özen Bilgili’nin kaleme aldığı Memleketin İktisadi Binası - Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış kitabı, kurulduğu 1924 yılından bu yana bankanın sahip olduğu binalarla edindiği mimari birikimi analiz ediyor. Giulio Mongeri, Hüseyin Hüsnü Tümer, Arif Hikmet Koyunoğlu, Arif Hikmet Holtay, Nezih Eldem gibi isimlerin ürünleri olan İş Bankası binalarının tarihini, kurumsal ve mimari özellikleriyle anlatan bu kitap, yetmişe yakın örnek sunuyor. Yerel ve ulusal arşivlerden çok sayıda plan, çizim, harita, fotoğraf ve belge aracılığıyla İş Bankası’nın Türkiye tarihindeki rolüne, mimariyi merkezde tutarak bakıyor.

"Türkiye’nin modernleşme sürecindeki mimari eğilimleri yansıtılıyor"

“Türkiye İş Bankası binalarının mimarlık tarihimizdeki yeri, yalnızca birer yapı olmanın ötesine geçerek ekonomik, kültürel ve toplumsal bağlamlarda önemli bir temsil mekanizması oluşturmasından gelir” diyen Seda Özen Bilgili, bankanın mimari mirasının, Türkiye’nin modernleşme sürecindeki mimari eğilimleri yansıtırken, aynı zamanda yerel kimliği uluslararası bir üslupla harmanlayan bir anlayışı barındırdığını söyledi.

Seda Özen Bilgili, “İş Bankası’nın binaları, Türkiye’nin hem ekonomik hem de mimari modernleşme tarihinin taşıyıcılarıdır. Güven, sağlamlık, modernlik ve kimlik oluşturma gibi temel değerleri mimarlık tarihimizde önemli bir yere sahiplerdir. Ulusal belleğimizde de estetik, işlevsellik ve temsil gücü bakımından güçlü izler bırakmışlardır" dedi.

İş Sanat Tarih Çalışmaları ekibinin koordinasyonunda hazırlanan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Memleketin İktisadi Binası - Türkiye İş Bankası Tarihine Mimari Bir Bakış kitabına, yayınevinin mağazalarından ve internet sitesinden, RHM Dükkan’dan, Pazarama’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilecek.