Başiskele Belediyesi’nin istihdam köprüsü BAŞKİM, ilçedeki iş arayanlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son olarak üç büyük firma için gerçekleştirilen toplu mülakatlarla birçok Başiskeleli’nin iş umudu yeniden yeşerdi.

Başiskele Belediyesi’nin girişimiyle kurulan ve iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi üstlenen BAŞKİM, Türkiye’nin istihdam seferberliğine güçlü şekilde katkı sunuyor. İlçedeki vatandaşların çalışma hayatına katılmalarına destek olarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine değer katan merkez, bugüne kadar binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yaptı. Son olarak Leroy Su Ürünleri Arben Grup ve Kosbaş Serbest Bölge bünyesindeki Sofra Grup firmalarının işçi alımı süreçlerine aracı olan BAŞKİM, yine birçok Başiskeleli’ye istihdam kapısı açtı. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş başvurusu yapan adaylar bir araya geldi. Görüşmelerde adaylara firmalar, iş tanımları ve maaş politikaları hakkında detaylı bilgiler verildi. İş başvuru formunu dolduran adaylar, ardından firma yetkilileriyle birebir mülakatlara katıldı.

İşe uygun görülen adayların alım süreçleri firmalar tarafından başlatılırken, BAŞKİM yetkilileri de ilçedeki istihdam çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.