Konya’da tabancayla oynayan bir kişi silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, A.B. isimli şahıs tabancayla oynarken silah birden ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu ayağından vurulan A.B. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.B., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.