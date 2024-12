SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda şehrin öncelikleri, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Samsun TSO bünyesinde iş dünyası temsilcilerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantının açılışında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği mevzuat doğrultusunda oluşturdukları Yüksek İstişare Kurulu’nun amacının, ekonomik, ticari ve sınai kalkınmasına katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi. Murzioğlu yaptığı konuşmada, Samsun’a sanayi alanında yapılan yatırımlardaki son gelişmeler ve gündeme dair de kurul üyelerini bilgilendirdi.

Murzioğlu’ndan birliktelik vurgusu

Konuşmasında ortak akıl vurgusu yapan Murzioğlu, birlik ve beraberliğe verdikleri öneme dikkati çekti. Göreve geldikten bu yana her kesimle diyalog içinde olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, “Projelerimizi görüş alışverişinde bulunarak ve istişare ederek yapmaya özen gösterdik. Samsun’da odamızla beraber bir ortaklık ruhu oluşturduk. Hayata geçirilen tüm projelerin başarısının altında kentin ortak akıl etrafındaki buluşması yatıyor. Siz değerli iş insanlarımızdan oluşan bu kurulla da birlikte, bu ortak akıl doğrultusunda şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkıları daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Sizlerin fikirleri ve görüşleri bizim için çok önemli. Amacımız, Samsunumuzu her alanda gelişimine katkı sağlamak. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Başkan Murzioğlu’nun konuşmasının ardından ise, bundan sonraki süreçte Samsun ve Samsun ekonomisi adına yapılacak çalışmalar, kentin sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışveriş yapıldı.