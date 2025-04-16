İş adamı ve turizmci Bülent Kaya’nın babası, Azka Otel’in kurucusu Aziz Kaya, 83 yaşında Bodrum’da hayatını kaybetti.

Uzun yıllar İstanbul’da müteahhitlik yapan ve Bodrum turizmine önemli katkılarda bulunan Aziz Kaya, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Üç gündür yoğun bakımda olan Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olan Aziz Kaya’nın vefatı, başta Kaya ailesi olmak üzere iş, sanat ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aziz Kaya’nın cenazesi, yarın ikindi vakti Bodrum’da bulunan Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Bodrum Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.