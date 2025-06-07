Bartın’ın Ulus ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan genç toprağa verildi.

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde arkadaşlarıyla beraber Soğuksu’da ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül, bir süre sonra gözden kayboldu. Akgül’ün arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda gencin cansız bedenine ulaştı. Akgül’ün cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Akgül, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.