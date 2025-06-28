İrlanda’da yaşayan genç Türk girişimci Rozi Mengüloğul’un çocukların ruh sağlığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli dijital sağlık platformu Calmo Kids, ülkenin Silikon Vadisi olarak kabul edilen Guinness Girişimcilik Merkezi’nde yılın gelecek vadeden en iyi 10 girişiminden biri oldu.

İrlanda’da yaşayan genç Türk girişimci Rozi Mengüloğul, projesiyle büyük bir başarı yakaladı. Mengüloğul’un, çocukların ruh sağlığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli dijital sağlık platformu Calmo Kids, ülkenin Silikon Vadisi olarak kabul edilen Guinness Girişimcilik Merkezi’nde yılın gelecek vadeden en iyi 10 girişiminden biri oldu.

Çocuk Psikoloğu olan Mengüloğul’un psikoloji disipliniyle yapay zekayı bir araya getirerek geliştirdiği dijital sağlık platformu Calmo Kids, İrlanda’nın Silikon Vadisi olarak kabul edilen Guinness Girişimcilik Merkezi bünyesinde her yıl sadece en iyi 10 girişim projesinin dahil edildiği Furthr Foundry programına seçildi.

Mengüloğul, 5-12 yaş aralığındaki çocukların duygusal dayanıklılığı arttırmayı ve mental destek sağlamayı amaçlayan Calmo Kids projesinin gelişim hikayesini anlattı. Türk girişimci, "Son 4 yıldır çalıştığım deneyimler sonucunda aklıma geldi. Avrupa’da ve İrlanda’da pek çok çocuk erken aşamada ruh sağlığı desteği almaktan mahrum kalıyor. Pek çok çocuk yıllarca bekleme listesinde kalıyor. Geçen yıl başladığım yapay zeka ve ruh sağlığı alanındaki yüksek lisansım bu fikri geliştirmeme, daha hızlı, daha çözüm odaklı bir hizmet sunmama neden oldu" dedi.

"Bir Türk olarak bu ekosistemde Calmo Kids’in yer bulması benim için gurur kaynağı"

Projesinin Guinness Girişimcilik Merkezi bünyesine dahil olma sürecine değinen Mengüloğul, "İrlanda’nın aslında çok destekleyici ve arkadaş canlısı, pek çok zemine destek veren bir girişim ekosistemi var. Bir Türk olarak bu ekosistemde Calmo Kids’in yer bulması benim için gurur kaynağı. Çünkü Türkiye’den gelen insanların farklı ülkelerde böyle fırsatlar elde etmesi bizim temsil edilebilirliğimiz açısından çok önemli. Calmo Kids’i ilk şekillendiği zaman Guinness Enterprise ilk başvurduğum projelerden biriydi. Kabul edilerek Furthr Foundry programına dahil edildi" diye konuştu.

Başarısının kendisi için sürpriz olmadığını belirten Mengüloğul, "Aslında markette yapay zeka destekli, oyunlaştırılmış ruh sağlığı desteğine ihtiyaç olduğunu fark etmiştim. Bunun talep edileceğini de biliyordum. Tabii ki başarısının takdir edilmesi her zaman süpriz olmuştur.Bu da benim için heyecan verici bir sürpriz olmuştu" ifadelerini kullandı.

Başarılı girişimci Rozi Mengüloğul, öncelikli hedefinin projesini İrlanda pazarında oturtmak olduğu vurgulayarak, "Şu an erken aşama bir girişim olarak devam ediyoruz. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyoruz. Daha sonra İngiltere, Avrupa marketi, Türkiye, Amerika ve Avustralya marketi gibi büyük marketlere açılmayı da istiyoruz" şeklinde konuştu.

Furthr Foundry, en iyi 10 girişime özel yatırım yapılan bir program

Guinness Girişimcilik Merkezi, İrlanda’nın en büyük şirketlerinden biri olan Guinness bünyesinde girişimcilere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren teknoloji merkezidir. Furthr Foundry Programı ise, Guinness Girişimcilik Merkezi’nde her yıl seçilen en iyi 10 girişime özel yatırım yapılan bir programdır.