İstanbul Küçükçekmece’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 8 bin 64 dolar ve 264 bin 200 TL para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Tespit edilen adrese 25 Haziran’da operasyon düzenlendi. Operasyonda H.G.(48) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 7 bin 222 gram Afgan sakızı, 9 bin 450 adet uyuşturucu hap, 4 adet şeffaf poşet içerisinde 57 gram uyuşturucu madde, 8 bin 64 dolar ve 264 bin 200 TL, 2 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.