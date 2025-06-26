İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın nükleer tesislerine verilen zararın "ciddi" boyutta olduğunu belirterek, "ABD ile görüşmelerin yeniden başlaması konusunda varılmış bir mutabakat yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta İran’la görüşmeyi planladıkları yönündeki açıklamasını yalanlayarak, ABD ile görüşme planlarının olmadığını açıkladı. Arakçi, İran’ın ABD ile yapılan görüşmelerin kendi çıkarına olup olmadığını değerlendirdiğini söyleyerek, "Şu anda ABD ile görüşmelerin yeniden başlaması konusunda varılmış bir mutabakat yok" dedi.

İran’ın nükleer tesislerine verilen zarar "ciddi" boyutta

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara da değinen Arakçi, İran’ın nükleer tesislerine verilen zararın "ciddi" boyutta olduğunu belirterek, "Hasarın ayrıntılı bir değerlendirmesi İran Atom Enerjisi Örgütü uzmanları tarafından yapılıyor. Şimdi, talep edilen zararların karşılanması ve zaraların karşılanmasının gerektiği yönündeki tartışma ülkenin diplomatik gündemindeki önemli konulardan biri haline geldi. Bu zararlar ciddi, uzman çalışmaları ve siyasi karar alma süreci aynı anda devam ediyor" dedi.