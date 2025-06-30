Edirne'de S.S. İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, İpsala Ticaret Borsası ile bir araya gelerek kadın girişimciliğini ve yerel üretimi güçlendirecek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, İpsala Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kooperatif Başkanı Şerife Özkaynak ve Başkan Yardımcısı Figen Bozkurt’un yer aldığı ziyarette, heyet İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Meclis Üyesi Hülya Akman ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş tarafından karşılandı.

Ziyarette, kooperatifin faaliyetleri, üretim kapasitesi ve bölgeye katkıları ele alındı. Kadın girişimciliğini desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı. Taraflar, ortak projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefinde mutabık kaldı.

İpsala Ticaret Borsası yetkilileri, kadın girişimcilerin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimindeki kritik rolüne vurgu yaparak, kooperatifin çalışmalarına destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.