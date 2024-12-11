Günümüzde ebeveynler, çocuklarının cihazlarıyla ne kadar zaman geçirdikleri ve çevrimiçi ortamda hangi içerikleri tükettikleri konusunda endişe duyuyor. Siber güvenlik şirketlerinin verilerine göre, Türkiye özelinde çocukların yüzde 52'sinin internette şiddet içeren içeriklere maruz kaldığı ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky uzmanları, çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak için teknik ve teknik olmayan önlemlerin kombinasyonunun uygulanmasını öneriyor.

Teknik olmayan önlemler hem çocuklar hem ebeveynleri için dijital okuryazarlığın artırılmasını içerirken, teknik önlemler ebeveyn kontrol programlarının kullanılmasını gerektiriyor.

Bu tür programlar ebeveynlerin yalnızca ekran süresini kontrol etmesine ve çocuklarının coğrafi konumunu izlemesine değil, aynı zamanda onları YouTube da dahil olmak üzere yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumasına da olanak tanıyor.

Özellikle Kaspersky Safe Kids uygulaması bu alanda geniş bir işlevselliğe sahip ve etkinliği bağımsız uluslararası test laboratuvarları tarafından düzenli olarak onaylanıyor.

Bunu doğrular şekilde, AV-Comparatives araştırmacıları yaptıkları son testte Kaspersky Safe Kids'in uygunsuz içeriklerin yüzde 98'ini sıfır Yanlış-Pozitif vakasıyla engelleyebildiğini fark etti.

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, "Çocukların çevrimiçi güvenliği söz konusu olduğunda, ebeveynler olarak onları uygunsuz içerikten korumak önemli bir rol oynuyor. Amacımız ebeveynlere çocuklarının güvende olacağına dair güven aşılamaktır. Bu konudaki özverili çabalarımızın bağımsız test kuruluşları tarafından düzenli olarak onaylanmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Kaspersky, ebeveynlere ve velilere çocuklarını korumak için almaları gereken proaktif önlemleri şöyle sıraladı:

Ebeveynler en son tehditler hakkında bilgi sahibi olarak ve çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini aktif bir şekilde izleyerek çocukları için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratabilirler.

Ebeveynlerin çocuklarıyla çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskler hakkında açık iletişim kurmaları, güvenliklerini sağlamak için güçlü sınırlar ve yönergeler aşılamaları çok önemlidir.

Kaspersky uzmanları, ebeveynlerin gelişen tehdit ortamında çocuklarını siber güvenlikle tanıştırmalarına yardımcı olmak için siber güvenlik sektöründen temel kavramları içeren Kaspersky Siber Güvenlik Alfabesini geliştirdi. Bu kitapta çocuklar yeni teknolojileri, temel siber hijyen kurallarını, çevrimiçi tehditlerden nasıl kaçınacaklarını ve dolandırıcıların hilelerini nasıl fark edeceklerini öğrenecekler. Bu kitabı birlikte okuduktan sonra, ebeveynler çocuklarının kimlik avı web sitelerini nasıl ayırt edeceklerini, VPN ve QR kodlarının nasıl çalıştığını, hatta tuzak noktalarının ve şifrelemenin ne olduğunu ve modern siber güvenlikte nasıl bir rol oynadıklarını bileceklerinden emin olabilirler. Ebeveynler kitabın pdf versiyonunu ücretsiz olarak indirebilir ve çocuklarıyla birlikte siber güvenliğin temellerini gözden geçirerek onların siber güvenli geleceklerini inşa edebilirler.

Cihazlarına güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyerek çocuklarınızın oyun deneyimi sırasında kötü amaçlı dosyalar indirmesini önleyin.

Kaspersky'nin dijital ebeveynlik uygulaması Safe Kids gibi doğru araçlarla ebeveynler, çocuklarını dijital alandaki siber tehditlere karşı etkili bir şekilde koruyabilirler.