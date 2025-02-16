İnönü Belediyesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışma başlattı.

İnönü Belediye Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede bulunan okulların bahçelerini baştan aşağı temizleyerek, öğrenciler için kaliteli alanlar oluşturuyor. Çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki ağaçlar budanarak, yabani otlar, bahçe içleri ve okul çevresi temizlendi. Ekipler, öğrencilerin sık kullandıkları oyun bölümlerinin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam haline gelmesi için yoğun çalışma gerçekleştirdi.

İnönü Belediyesi Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.