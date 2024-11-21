İnönü Üniversitesi bünyesinde mühendislik fakültesinde kurulan dijital altyapı birimi sayesinde üniversitede yapay zeka dönemi başlıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nusret Akpolat, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası yeniden yapılanma sürecinde sadece fiziksel altyapılarını değil, aynı zamanda geleceğe yönelik dijital altyapıyı da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi. Rektör Akpolat, bu kapsamda üniversite bünyesinde oluşturulacak Dijital Dönüşüm Ofisi ile tüm bilgi sistemleri tek bir çatı altında toplanacağını ifade etti.

Kağıt devrine son

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, "Yapay zeka teknolojileri sayesinde üniversitemizdeki tüm bilgileri tek bir merkezde toplayarak iş süreçlerimizi optimize edeceğiz. Öğrencilerimiz, ders kayıtlarını daha kolay yapacak, akademisyenlerimiz araştırmalarına daha fazla odaklanabilecek ve iş yükünü azaltacak. Bu dönüşümle birlikte üniversitemiz, bölgemizin en saygın ve teknolojik üniversitelerinden biri olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

Tüm bilgiler tek merkezde toplanacak

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Akpolat, “Depremin ardından onarım ve tadilat işlemlerimiz devam ederken, projesini hazırladığımız yapay zeka ile üniversitemizde tüm bilgilerin tek bir merkezde toplanmasıyla iş süreçleri hızlanacak ve hataların önüne geçeceğiz. Öğrenci kayıtları, ders seçimi gibi işlemlerin kolaylaşmasıyla öğrenci memnuniyeti artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Dünyada sayılı üniversiteler arasına girmek istiyoruz"

Akademik çalışmaların yapay zeka ile tek çatı altında toplanacağını anlatan Rektör Akpolat, "Dijital ofis ile birlikte üniversitemizin tüm verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve analiz edilmesini sağlayacağız. Dijital ofisimizin kurulması ile birlikte üniversitemiz bu dönüşümle birlikte sadece bölgenin değil, ülkemizin de sayılı üniversiteleri arasında yerini alacaktır” diye konuştu.