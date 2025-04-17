İnönü’de, Ziraat Odası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan gelen yol talebi üzerine belediye tarafından çalışma başlatıldı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda TOKİ önünden geçen ve Koreler Mevkiine ulaşımı sağlayan yolda çalışma başlatıldı. İlçe Ziraat Odası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya ilettikleri yol talebi sonrası ilçe merkezi ile tarım arazilerini bir birine bağlayacak olan yolun alt yapı çalışlarına belediye iş makineleri tarafından başlandı.

Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışma sonrası ilçede çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar tarım arazisi ile otlaklara daha rahat ulaşım sağlayacaklalar.