İnönü Belediyesi’nce ilçe sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak başlatılan Anıtpark ve Çocuk Sokağı projesi tamamlandı.

Vatandaşların yaşam alanlarını her geçen gün daha iyi hale getirmek ve çocukların usta eğitmenler eşliğinde güvenli ve huzurlu bir şekilde hem sosyal iletişimlerini hem de becerilerini geliştirecekleri bir ortam sağlanması amacıyla başlatılan proje hayata geçirildi. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan Anıtpark ve Çocuk Sokağı’nda incelemelerde bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Hamamcı’nın ilçe için örnek proje üretme çalışmalarına hızla devam ettiği belirtildi.