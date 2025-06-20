Bartın’da il Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla inkumu Sahili’nde hafta sonu denize girmek yasaklandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzısıha Kurulu 20 Haziran 2025 Cuma günü Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplanarak ilimiz İnkumu sahilinde petrol ürünü kokusu ve deniz suyu yüzeyinde gözlemleme ile tespit edilen muhtemel petrol ürünü ve benzeri laynaklı kirlilik nedeniyle deniz suyu kalitesi olumsuz yönde etkilendiğinden, halk sağlığının korunması, kimyasal kirleticilerin etkilerinden korunmak ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek hastalıkları önlemek amacıyla İnkumu plajında tedbiren 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.