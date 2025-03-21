ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Beşiktaş 91-86 mağlup eden Emlak Konut finale yükseldi. Bu sonuçla Emlak Konut pazar günü oynanacak finalde ÇBK Mersin’in rakibi oldu.

Salon: Edirne

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut

Beşiktaş: Fagbenle 20, Alexis Peterson 19, Krasijnik 14, Winterburn 12, Özge Özışık 11, Elif Bayram 5, Pelin Gülçelik 3, Gizem Başaran

Emlak Konut: Thomas 27, Parks 25, Ndour 16, Macaulay 14, Gamze Takmaz 3, Sehernaz Çidal 2, Berfin Sertoğlu 2, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 23-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 42-46 (Emlak Konut lehine)

3. Periyot: 56-69 (Emlak Konut lehine)