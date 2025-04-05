Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yola aniden çıkan ineğe çarpan otomobilin sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yoldan geçen bir ineğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.