Zonguldak’ta faaliyet gösteren İncivez Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Kozlu sahilinde temizlik etkinliği düzenledi.

Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sahil hattı boyunca toplanan atıklar çevreye duyarlılık mesajı verdi. Katılımcılar, hem çevreye katkı sundu hem de doğaya karşı sorumluluk bilincinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

İncivez Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği yetkilileri, çevre etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları da bu tür çalışmalara destek vermeye davet etti. Etkinliğe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi ile İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher ile siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.