İncirliova Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Yaklaşık 300 çocuğun 5 farklı branşta eğitim alacağı kursların açılış töreni, İncirliova Kapalı Spor Salonu yanındaki sentetik sahada gerçekleştirildi.

Açılışa katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hem çocuklarla hem de velilerle yakından ilgilenerek sporculara formalarını dağıttı. 7 ila 14 yaş arası çocukların katılım sağladığı etkinlikte Başkan Kaya, minik kursiyerlerle sohbet edip tavsiyelerde bulundu. Futbol, voleybol, basketbol, jimnastik ve tenis branşlarında verilecek eğitimlerle çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kurslar yaz boyu devam edecek. Yaz Spor Okulları açılış töreninde konuşan Başkan Kaya, 'Her sene olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak çok güzel bir kurs programı hazırladık. Alanlarında başarılı hocalarımız eşliğinde çocuklarımız yeteneklerini keşfedecek, geliştirecek ve sağlıklı bir yaz geçirecek. Kurslarımıza katılan çocuklarımız aynı zamanda nezih bir ortamda sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar kurma imkanı bulacak' dedi.

Kursların çocukların gelişimi için önemine değinen Başkan Kaya, 'En önemli amaçlarımızdan biri de çocuklarımızı dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarken, onları spora yönlendirerek sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak. İlçemizde sporun gelişmesi, yeni sporcular yetişmesi ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spor ile iç içe büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.