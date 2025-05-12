İncirliova Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen Özel Askerler Kına Gecesi’nde engelli gençler askerlik heyecanı yaşarken, aileler duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Aytekin Kaya, sevgi ve dayanışma vurgusu yaparak, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın destekleriyle, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğinde düzenlenen özel askerler kına gecesi ve asker eğlencesi, engelli gençler ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. "Sevgi varsa, engel yok" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Aytekin Kaya, özel gecede engelli bireylerin ve onların fedakar ailelerinin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Etkinlikte, engelli evlatları olan annelerin de Anneler Günü kutlandı.

Başkan Kaya, " Hayatı paylaşmak, engelleri sevgiyle aşmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu anlamlı etkinlik, bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımıza sadece bir gün değil, 365 gün boyunca bir telefon kadar yakın olduk. Onların hayatını kolaylaştırmak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı gece, sevginin ve dayanışmanın ne kadar güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, "Başta İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanımız Ayşe Okulsev ve yönetimi olmak üzere, bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm gönüllülere, belediye personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, engelli gençler asker kıyafetleriyle sahneye çıkarak kına yakıldı ve asker eğlencesi düzenlendi.