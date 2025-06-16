İncirliova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 2. Çocuk Eğlencesi Festivali ile miniklere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.

Renkli etkinliklere sahne olacak festival, 17 Haziran Salı günü saat 15.00’te İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi 3. kat tiyatro salonunda gerçekleştirilecek. Festivalde Karagöz-Hacivat, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve sihirli balon şovları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olan etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de aileleriyle birlikte keyifli hatıralar biriktirecek.

"Erken karne hediyesi olacak"

Festival hakkında açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, etkinliğe tüm çocukları ve ailelerini davet etti. Başkan Kaya, "Sevgili çocuklarımız için çok eğlenecekleri, bir yandan da eğlenirken öğrenecekleri güzel bir etkinlik hazırladık. Geleneksel oyunlar, özel gösteriler ve sürpriz aktivitelerle dolu bu festival, yoğun geçen eğitim öğretim sezonunun ardından öğrencilerimize erken bir karne hediyesi de olacak. Tüm çocuklarımız ve değerli aileleri etkinliğimize davetlidir" ifadelerini kullandı.