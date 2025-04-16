Bolu’da Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencileri, polislik mesleği hakkında bilgi edinmek ve yakından tanımak amacıyla Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Farklı birimlerindeki polis ekipleri ile tanışan öğrenciler, polislik mesleği ve görev alanları hakkında bilgilendirildi. Polis ekiplerince öğrencilere ikramda bulunurken, öğrendikleri bilgileri ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını istedi. Öğretmenler de kendilerini ağırlayan polis ekiplerine teşekkür etti. Polisler, ekip araçlarıyla siren eşliğinde öğrencileri okula bıraktı.