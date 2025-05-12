Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadraj İletişim Günleri, iletişim dünyasının önde gelen isimlerini genç iletişimcilerle bir araya getiriyor.

12-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ’Kadraj İletişim Günleri’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu şunları söyledi; " Günümüzde iletişim araçları neredeyse tüm ilişki pratiklerimize eşlik ediyor. Medya dördüncü güç olarak tanımlansa da, bugün etkisi çok daha öteye uzanıyor. Bilhassa yeni gelişen ve yaygınlaşan dijital iletişim teknolojileri, algılama biçimlerimizi doğrudan etkileyerek, bizleri enformasyon ve imaj düzleminde hakikat-ötesi bir dünyaya sürüklüyor. Bu aşırı iletişim ve enformasyon tüketimi ise kimlik bunalımına, kültürel erozyona ve dezenformasyon eksenli bir düşünce ve eyleme neden oluyor. İşte içinde bulunduğumuz çağda böylesine kritik bir mesele olan medya ve iletişim, temel misyonu sadece eğitim öğretim ve bilim değil, aynı zamanda toplumsal meselelere çözüm üretmek olan biz yükseköğretim kurumları için de ciddi ölçüde önem arz ediyor" dedi.

Genç iletişimcilere çeşitli tavsiyelerde bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar ise medya uzmanlarını öğrencilerle buluşturan Kadraj İletişim Günleri etkinliğine emeği geçenlere teşekkür etti.

NÖHÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Ünalan ise yaptığı konuşmada Kadraj İletişim Günleri’nin öğrenciler için bir fırsat olduğuna değindi.

Ünalan; " İletişim fakültesinde yetişen her bir öğrenci iletişim dünyasının yalnızca takipçisi değil aktörü olma yolunda ilerliyor. Biz ise onların sesini daha güçlü duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. İletişim çağında, doğru kelime bir kapıdır, doğru mesaj bir değişim aracıdır. Bu yüzden bu etkinlik, yalnızca üniversitemiz için değil, şehrimiz için de bir kilometre taşıdır. Bu sizin sahneniz. Dinleyin, sorun, keşfedin, cesaret edin. Çünkü bu iki gün, sizler için sadece bir etkinlik değil, bir yolculuğun başlangıcı. Belki bugün burada duyacağınız bir cümle yarın haberini yazabilmenize ilham olacak, belki de bir kare ile dünyayı anlatan gözünüz ilk ışığını burada yakalayacak" dedi.

Yapılan konuşmaların arından radyo sunucusu Uğur Eracil mesleki tecrübelerini genç iletişimcilerle paylaştı.

2 gün boyunca sektör temsilcileri tarafından söyleşilerin yapılacağı etkinlik kapsamında film gösterimi ve öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.