Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğr. Gör. Dr. Onur Kuran tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda ’Harflerin Ötesinde Type&Art Poster Sergisi’ düzenlendi.

Oluşturduğu eserler ve sergi hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Kuran, "2022-2024 yılları arasında yaşadığım anlar, hayatımda derin izler bırakan olaylar ve hisle bu serginin temelini oluşturdu. Bu süreçte karşılaştığım zorluklar, başarılar, kayıplar ve keşifler, tek bir sözcüğün içine sığdırılan yoğun duygusal ve zihinsel deneyimlere dönüştü. ’Type&Art’ No:1 poster serisi, her bir harfin, noktaların ve boşlukların iç içe geçtiği bu grafik yolculuğu, yaşanmışlıkların sanatla ve tipografiyle nasıl bir araya geldiğini gözler önüne seriyor. Posterlerim sadece tipografinin görsel gücünü değil, aynı zamanda insan deneyiminin derinliğini ve karmaşıklığını da yansıtmayı amaçlıyor. Her bir poster, yaşanan bir anı, hissedilen bir duygu ya da unutulmayan bir olayı simgeleyen tek bir kelimeden ya da cümleden ibaret. Ancak bu kelimelerin arkasında yatan anlam ve his, görsel tasarımlarla katman katman açığa çıkıyor" dedi.

29 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebileceği açıklanan sergiye İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Bayçu, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)Dekan Yardımcıları Prof. DuyguKahraman, Doç. Gülçin Karaca, GSF Öğretim ÜyeleriProf. Dr. Tevfik Fikret Uçar, Prof. Dr. Fethi Kaba, Dr. Öğretim Üyesi Murat Ateşlive öğrenciler katılım gösterdi.