Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir , Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 'nın uygulandığı okullarda incelemelerde bulundu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir , PISA'nın uygulandığı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek laboratuvarlar ve atölyelerde çalışmalar yapan öğrencilerle sohbet etti , öğretmenlerle sürece dair istişarelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir'e Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir ve Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Fırat Kaya eşlik etti.