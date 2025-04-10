Ankara'da Keçiören Belediyesi, doğal afetlerde görev yapacak afet müdahale ekibine yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Birimi tarafından, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardım teknikleri ile afet sırasında karşılaşılabilecek acil sağlık durumları ve müdahaleleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda, 42 kişilik afet müdahale ekibine sertifika takdim edildi.

Ekibin akredite olma sürecine yönelik eğitimlerin aşamalı olarak devam ettiği öğrenildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, doğal afetlere karşı tedbirli olmanın önemini vurgulayarak, "Donanımlı ve liyakatli bir ekip oluşturmak için hem teorik hem de pratik eğitimlerimize devam ediyoruz. Doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada bilinçli bireylerin yetişmesi çok önemli. Hem farkındalığı artırmak hem de üzüntü veren sonuçları en aza indirmek için önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.