AB Kod Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Akdeniz İlçesi'nde bulunan Akib Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Codeweek Haftası Kodlama Şenliği "ne katılan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , Asıl Mesele Dijital çağda insan kalabilmektir dedi.

İstiklal Marşı'mızın okunması ve saygı duruşunun yapılması ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ," Hızla değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada bütün sektörlerde, her türlü bilginin dijital yansımaları insan yaşamının her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Dijital çağın gerisinde kalmadan zamanın ruhunu yakalamak, dijital gelişmeleri ahlakın, toplumun ve dünyanın menfaatleri doğrultusunda gençlerimize sunabilmek vazifesi geleceğin inşasında hayati öneme sahiptir. Mesele sadece dijital dünyanın her alanda içinde olma meselesi değildir; dijital dünyayı yapan, yöneten, pazarlayan ve hepsinden önemlisi bunları yaparken "Dijital dünyada insan kalabilmektir" asıl mesele.

Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, geleceğimizin dijital Fatihleri olacak tüm gençlerimizin Code Week haftasını kutluyorum.

İçerik, dijital pazarlamanın atom parçacığıdır. İçeriğin kalbide kadlamadır. Dünyada son dönemlerde hızla büyüyen dijital pazarlama sektöründe yer alabilmemiz; ne kadar içerik ürettiğimize, her türlü bilgi ve becerilerimizi ne kadar kodlara dökebildiğimize bağlıdır. Bu bağlamda gençlerimizin "Dijital Okur-Yazarlık ve Kod Yazma" konusunda istekli ve kabiliyetli olmaları bizlere umut ışığı oluyor. Sevgili gençler, bu alanda kendinizi bu derece yetiştirmiş olmanızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum.

Çağımızın iklimsel, dijital ve biyolojik tehditlerinin konuşulduğu dijitalleşen ve hızla küreselleşen dünyada düzenlenen bu tür etkinlikleri çok anlamlı buluyorum. Sevgili gençler, dijital dünyadan ve teknolojiden uzak olmayacağız. Bilakis dijital dünyanın tam da merkezinde olmalıyız. Ancak bunu bir teknoloji bağımlılığına dönüştürmeden başarmalıyız. Sizler millî şuur ve vatan sevgisini dijital potada eriten, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin teknoloji kahramanlarısınız. Köklü geçmişimize yakışan güçlü gelecek hedefimizin, zamanın ruhunu yakalayan, teknolojik ve dijital fetihlerimizin Fatihlerisiniz.

Kıymetli davetliler ve velilerimiz, hedefimiz zamanı yakalayabilen, küreselleşen dünyada insanın yerini tartışabilen, sorgulayan ve araştıran nesiller inşa etmektir. Zira bilimin temelinde sorgulama vardır, veri ve veri analizi vardır. Bu bağlamda öğretmen veli iş birliğini çok önemsiyor farklı projelerde velilerimizle de sık sık bir araya geliyoruz. Bir araya gelmeye de devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin öngördüğü "Aile ile güçlü iş birliği, birlikte öğreniyoruz." felsefesi doğrultusunda sıkı ilişkilerimiz devam edecektir. Evlatlarımızı el ele vererek geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Sevgili Evlatlarım, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında dünyayı değiştirecek, insanlığa barışı ve huzuru tesis edece nice programlara kod yazdığınızı görmek dileğiyle hoşça kalın." dedi.

Programın devamında Codeweek Haftası Kodlama Şenliği açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, etkinlik kapsamında hazırlanan stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Programa; İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Muhammet Şahin, Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.