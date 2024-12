İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş,” Evlatlarımızı meslek sahibi yaparken onları toplumun mimarı ; genç , yiğit , cömert , ahlaklı ve dava adamı olarak yetiştirmek Türkiye Yüzyılı'na yapacağımız en büyük hizmetlerden biri olacaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezinin ev sahipliğini yaptığı "Ahilik Kültürü Kutlamaları" programına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş,Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, İlçe protokolü ve Esnaflar odası başkanları, üyeleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda yaptığı konuşmada ;

"Fütüvvet; genç, yiğit ve cömert anlamına gelen fetâ sözünden türemiştir. Ahiliğin kardeşlik ruhu, fütüvvetin gençlik, yiğitlik ve cömertlik duygularıyla harmanlandığı zaman, ortaya topluma yön veren toplumun tüm dinamiklerini bünyesinde taşıyan bir zanaatkâr ordusu ortaya çıkıyor.

Fütüvvet; yardım isteyenlerin geldiğini görünce kaçmamaktır. İnsanlara eziyet etmekten kaçınıp bol bol ikramda bulunmaktır. Hülasa bütün bunları topladığımız zaman

"Fütüvvet sünnete uymaktır."

Hallâc-ı Mansûr ise fütüvveti: "Bir dava sahibi olmak ve neye mal olursa olsun bu davadan dönmemek" diye tarif eder.

İşte bu anlayış, Azizi Vatanımızın ebedî toprağı olan Anadolu'muzu hem maddi hem manevi fetihlerle imar etmiştir. Bizler de ahilik kültürünün mirasçıları olarak meslek liselerimizde ve mesleki eğitim merkezlerimizde bu ruh ve anlayışı en canlı haliyle sürdürmekle mükellefiz.

Ahilikle ilgili bu güzel etkinlik vesilesiyle Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkârları rahmetle yâd ediyorum. Fütüvvetin ruhu her daim mesleki eğitimde yaşamaya devam edecektir.

"Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi; her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzen tutturandır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır."( Ahi Evran)

Bu anlayışta amaç, sadece zanaat öğretmek değil zanaatkârın, toplumun, kök değerleri benimsemesi hususunda müşahhas bir örnek olarak tezahür etmesidir. Kardeşlik, gençlik, yiğitlik ve cömertlik gibi öz değerlerimizi İslam'ın hamuruyla yoğurduğumuz zaman ortaya bu güzel anlayış çıkıyor. Elin, Kapın ve Sofran Açık Olsun. Ahdinde, Sözünde ve Sevginde Vefalı Ol. Gözün, Gönlün ve Kalbin Tok Olsun. Bu vesileyle Mesleki Eğitim Merkezimizin hazırlamış olduğu ve Ahilik Kültürümüzün mirasını sürdüren bu güzel etkinliğe emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum " dedi.