Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği ’İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda çeşitli konularla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

’İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuları değerlendirildi. İlgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.