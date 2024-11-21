Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerinin son toplantısında 2025 yılı bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Karabük İl Genel Meclisinde 20 gün süren 2025 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. 2025 yılı bütçe toplantılarına katılan kamu kurum ve kuruluşları ile birim müdürlüklerinin bütçe taleplerinin görüşüldüğü toplantılarda 2025 yılı bütçesi 530 milyon TL olarak belirlendi.

Meclisin son oturumunda ise İl Özel İdaresinin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

Bütçe oylamasının ardından bir değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen: “Öncelikle bütçemizin, ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni oluşan meclisimizin ilk bütçesini gerçekleştirdik. Uyum içerisinde bütçenin oluşmasına katkı veren tüm Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Buradaki uyumu, birlik ve beraberliği yıl içeresinde ilimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda görmekteyiz. Bundan sonraki süreçlerde de birlik beraberlik ve uyum içerisinde sorumluluk alanlarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.